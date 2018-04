Rete delle Città in Comune- incontro sabato 7 aprile a Firenze

Lettera appello per l’appuntamento nazionale della Rete delle Città in Comune” “Verso le elezioni amministrative 2018”, il prossimo sabato 7 aprile a Firenze

Promuoviamo e parteciperemo il prossimo 7 aprile all’incontro nazionale organizzato a Firenze dalla Rete delle Città in Comune con l’obiettivo di mettere a confronto, interconnettere e supportare le tante esperienze e liste di cittadinanza e di sinistra che, nell’ambito della tornata amministrativa della prossima primavera, si presenteranno in netta alternativa alle proposte e alla cultura politica che ispira centro sinistra, destre e movimento cinque stelle.

Abbiamo da tempo programmato questo evento che oggi, anche alla luce del voto alle elezioni politiche, assume un ruolo ancora più urgente e necessario. Un momento di elaborazione collettiva a programmatica nella consapevolezza che ogni singolo territorio da solo è impotente di fronte ad una politica nazionale ed europea tesa alla restrizione dei diritti, degli spazi di socialità e di democrazia sostanziale: le città e le loro comunità, gli enti locali, sono state infatti fra le prime “vittime” delle politiche di austerity e di 25 anni di pensiero unico neo-liberista, portato avanti indifferentemente dal centro-destra e dal centro-sinistra, e che il quadro politico emerso dall’ultima tornata elettorale nazionale non pare certo volere mettere in discussione.

Ma c’è qualcuno che nelle città lavora a una prospettiva diversa, fatta di giustizia sociale, di solidarietà, di accoglienza e di autorganizzazione dei cittadini e delle cittadine. E così in vista delle prossime amministrative, ci troveremo a Firenze per elaborare, a partire dal lavoro quotidiano fatto da ogni esperienza dentro e fuori il consiglio comunale, punti comuni e proposte programmatiche condivise per portare avanti insieme politiche di cooperazione, solidarietà, mutualismo, politiche di “disobbedienza” da parte degli enti locali rispetto ai vincoli che li stritolano, e su cui siamo già stati impegnati come Rete – insieme ad altri – nei mesi scorsi, a cominciare dalla battaglia contro fiscal compact e pareggio di bilancio in Costituzione. Riprenderemo le campagne che abbiamo sviluppato in questi mesi e proveremo a dargli cornice e sintesi da offrire alle liste: dal no alla deriva dei DASPO urbani ai decreti Minniti Orlando, TTIP e CETA, ai risultati delle iniziative svoltesi nei mesi scorsi della carovana “le piazze dell’alternativa” sui principali temi nazionali quali diritto alla casa, contro la svendita del patrimonio pubblico e la difesa dei beni comuni, ecc.

L’appuntamento di Firenze sarà anche una occasione per rilanciare nuovi temi e campagne: dalla “parità di salario a parità di mansione” nei contratti dell’amministrazione e delle sue partecipate. Inoltre potrà cominciare ad essere utilizzata la piattaforma informatica che è stata predisposta.

Insomma, non possiamo continuare a vedere socialmente desertificati i nostri territori ma dobbiamo renderli protagonisti – anche e soprattutto quando i cittadini e le cittadine sono chiamati a scegliere – di un’alternativa all’opzione austerity ed elite vs derive fascio razziste falsamente identitarie. C’è un’altra via sociale e solidale che, anche grazie all’appuntamento di Firenze, proveremo a rafforzare in vista del voto amministrativo. Dalle città può partire un nuovo municipalismo capace di mettere in comune buone pratiche amministrative, per creare forme di cooperazione, per costruire risposte plurali ma collettive alla crisi economica, sociale e democratica che colpisce sempre più le città e i suoi abitanti.

Primi firmatari:

Ciccio Auletta, Capogruppo “Una Città in Comune PRC”– Pisa

Marco Ricci, Consigliere Comunale“Una Città in Comune PRC”– Pisa

Tommaso Fattori, Capogruppo “Si Toscana a Sinistra” – Regione Toscana

Paolo Sarti, Consigliere Regionale “Si Toscana a Sinistra” – Regione Toscana

Tommaso Grassi, Capogruppo “Firenze Riparte a Sinistra” – Firenze

Giacomo Trombi, Consigliere Comunale “Firenze Riparte a Sinistra” – Firenze

Federico Martelloni, Capogruppo “Coalizione Civica” – Bologna

Emily Clancy, Consigliera Comunale “Coalizione Civica” – Bologna

Elena Coccia, Consigliera Comunale “Napoli in Comune a Sinistra” – Napoli

Giusto Catania, Capogruppo “Sinistra Comune” – Palermo

Barbara Evola, Consigliera Comunale “Sinistra Comune” – Palermo

Katia Orlando, Consigliera Comunale “Sinistra Comune” – Palermo

Marcello Susinno, Consigliere Comunale “Sinistra Comune” – Palermo

Alessandro Braga, Consigliere Metropolitano”La città dei Comuni” – Milano

Antonia Romano, Capogruppo “L’altra Trento a Sinistra” – Trento

Marco Ravera, Capogruppo “Rete a Sinistra – Savona che vorrei” – Savona

Massimo Lombardi, Capogruppo “Spezia Bene Comune” – La Spezia

Davide Ghiglione, Capogruppo “Chiamami Genova – Paolo Putti Sindaco” – V Municipio Val Polcevera – Genova

Francesco Mucciardi, Consigliere Circoscrizionale – Messina

Leonardo Becheri – Carrara

Anna Camposampiero di “Milano in Comune” – Milano

Sandro Medici – Roma

Fabio Alberti – Roma

Matteo Iannitti di Catania Bene Comune – Catania

Gianni Porta, Consigliere Comunale – Molfetta (BA)

Nicola Cavazzuti Capogruppo Rifondazione Comunista Sinistra per Massa – Massa

Luciana Toselli Consigliera “Cuneo per i beni Comuni” – Cuneo

Ugo Sturlese Consigliere “Cuneo per i beni Comuni” – Cuneo

Aniello Fierro Capogruppo “Cuneo per i beni Comuni” – Cuneo

Antonino Leotta, Consigliere Comunale “Latina Bene Comune” – Latina

Francesco Rubini, Consigliere Comunale e candidato sindaco “Altra Idea di Città” – Ancona

Santino Bonfiglio, Consigliere Circoscrizionale – Messina

Daniela Alfonzi, Consigliera Comunale “Torino in Comune” Circoscrizione 3 – Torino

Andrea Prestianni, Consigliere Comunale – Castelbuono, Palermo

Yuri Capoccia , Consigliere Comunale – Marsciano, Perugia

Andrea Guerrieri, Consigliere Comunale – San Giustino, Perugia

Luca Barbuti, consigliere comunale L’Altra San Giuliano – PRC PCDI – San Giuliano Terme, Pisa

Michele Antognoni consigliere comunale L’Altra San Giuliano – PRC PCDI – San Giuliano Terme, Pisa

Rita Zecchini Consigliera Comunale “Sinistra per Cernusco” – Cernusco sul Naviglio, Milano

Riziero Zaccagnini Sindaco del Comune Tocco da Casauria, Pescara

Anna Parodi, Capogruppo “Rete a Sinistra” – Comune di Cogoleto, Genova

Pietro Luigi “Pierluigi” Zuccolo, Capogruppo “Uniti per Castello” – Comune di Diano Castello, Imperia

Marco Bernardini, Consigliere Comunale “Viva Villa” – Comune di Villa Faraldi, Imperia

Roberto Pavarini, Consigliere Comunale – Fabbrico, Reggio-Emilia

Stefano Torzuoli, Vicesindaco di Tuoro Trasimeno, Perugia

Gabriele Gesso, Assessore Comune di Arzano – Napoli

Abderrahmane Amajou, Consigliere Comunale – Bra, Cuneo

Amalia Chiovaro, Consigliera Comunale “Sinistra in Comune per Vinci” – Vinci, Firenze

Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa Ionica (RC)

Nando Mainardi, consigliere comunale Sinistra per Fiorenzuola – Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

Massimiliano Manfroni, Assessore Comune di San Giustino (PG)

Mauro Colaianni ,capogruppo gruppo consiliare “Barisciano Bene Comune” COMUNE Barisciano (AQ)

Andrea Ferroni, capogruppo gruppo consiliare “Torgiano Bene Comune” – Torgiano (PG)

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1241942155949853/

l’evento si svolgerà sabato 7 aprile presso info point comune di Firenze Piazza della Stazione, 4 Firenze